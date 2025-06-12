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İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

07:3012/06/2025, Perşembe
AA
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Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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