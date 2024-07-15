İzmir'de 86 düzensiz göçmen kurtarıldı: 60 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

60 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 8'i çocuk 24 düzensiz göçmen ile botta bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

Menderes ve Urla açıklarında tespit edilen ve Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.