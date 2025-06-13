İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 41 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.29'da gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye TCSG-907 numaralı Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik bota ulaştı ve can güvenliği tehlikede olan 41 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı.