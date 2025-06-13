Şırnak’tan Hatay’a, Zonguldak’tan Konya’ya: Çocuklar hayallerini İstanbul sahnesine taşıyor

Albayrak Madya'ya ait Bilge Çocuk dergisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Arkadaşım Robot” konulu kısa hikâye yarışması sona erdi.





Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen yarışma, çocukların hayal güçlerini teknolojiyle buluşturmalarını ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerini hedefledi.

Yarışma kapsamında toplam 18 bin okulda duyuru yapıldı ve binlerce başvuru alındı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, robotik ve yapay zekâ temalı özgün hikâyeleriyle yarışmaya katıldı. Başvurular okul komisyonlarının ön değerlendirmesinden geçirildikten sonra özel jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.





14 Haziran’da İstanbul’da unutulmaz bir gün yaşanacak

14 Haziran 2025 Cumartesi günü İstanbul’daki Vialand Tema Park’ta düzenlenecek ödül töreni, yalnızca bir ödül dağıtımı değil; aynı zamanda çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüreceği özel bir deneyim sunacak. Çocukları etkinlik alanında sevilen çizgi film kahramanları Rafadan Tayfa ekibi karşılayacak. Ardından sürpriz isimlerle bir araya gelecekler. Bu buluşmaların ardından ödül töreni gerçekleşecek ve gün boyunca çocuklar, Vialand’daki tüm eğlence alanlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Marsta Hayat’tan robotlara: Gelenek devam ediyor

Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören “Marsta Hayat” ve “Uzayda Hayat” temalı yarışmaların ödül törenlerine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katılmıştı. Öğrenciler, Bakan ve Gezeravcı ile birlikte bilim ve hayal gücünü bir araya getiren ilham verici bir gün geçirmişti. Bu yıl da benzer coşkuyu yaşatacak bir program planlandı.

Kazananlara eğitim bursu ödülleri

Yarışmada dereceye giren öğrencilere toplamda 185.000 TL değerinde eğitim bursu verilecek. Türkiye birincisine 80.000 TL, ikinciye 40.000 TL, üçüncüye ise 20.000 TL burs takdim edilecek. Ayrıca jüri özel ödülleri kapsamında, özgünlük, karakter gelişimi ve anlatım üslubu başlıklarında belirlenen üç farklı öğrenciye her biri 15.000 TL değerinde ödül sunulacak.

Hayal gücüyle teknolojiye dokunan kalemler

“Arkadaşım Robot” yarışması, çocukları robotik ve yapay zekâya olan ilgilerini yazılı ifade becerileriyle birleştirmelerini teşvik etti. Yarışmaya katılan öğrenciler, özgün karakterler oluşturarak teknolojiyi hikâyeye dönüştürdü; kurgu, anlatım gücü ve dil becerileriyle jüriyi etkiledi. Yarışma, çocukların teknolojiye dair bakış açılarını edebiyatla harmanlayarak ortaya koymaları açısından büyük takdir topladı. Bu eğitici ve eğlenceli yarışmanın sponsorları Bellona, Turkcell, Turkish Airlines, Ülker, VakıfBank ve Ziraat Bankası olurken destekçiliğini ise Katılım Emeklilik, Limak ve Vialand Tema Park üstlendi.







