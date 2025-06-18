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İHA'lar tespit etti: Didim'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İHA'lar tespit etti: Didim'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

09:2718/06/2025, Çarşamba
IHA
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Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Didim ilçesi Kırkevler Plajı mevkiinde tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



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