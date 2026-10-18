Özkaya fikir köprüleri kurdu

Kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından yazar Cevat Özkaya İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Özkaya için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende taziyeleri kardeşi Ekrem Özkaya, oğlu Taha Özkaya ve kayınbiraderi yazar Abdullah Yıldız kabul etti.

MÜTEFEKKİRLERİ BİZE TAŞIDI

Burada konuşan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, Özkaya'nın İslam dünyasında fikir köprüleri kuran ve Müslüman coğrafyanın sorunlarıyla dertlenen değerli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Görmez, "Bugün hepimizin sıdk ile yad ettiği, İstanbul'un asil bir müminini, güzel bir insanını, Cevat Özkaya kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Cevat Özkaya, İslam coğrafyasının bütün mütefekkirlerini bize taşıdı, aramızda fikir köprüleri kurdu. Biz onu Bosna'da, Kırım'da, Kafkasya'da gördük. Cenabıhak, bütün bu yaptıklarını ahirette kendisine refik eylesin" dedi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya'nın cenazesi, Kartal Soğanlık Mezarlığına defnedildi.

ÖNEMLİ ESERLER BIRAKTI

Edward Said’in “Oryantalizm” eserinin 1982’de ilk kez Türkçeye kazandırılmasına öncülük eden Özkaya, Araştırma ve Kültür Vakfı ile Pınar Yayınları’nın kurucuları arasında yer aldı, Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.

Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özkaya için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, NSosyal paylaşımında, "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Gündem

Cevat Özkaya Hakk'a yürüdü