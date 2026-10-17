Cevat Özkaya Hakk'a yürüdü

Pınar Yayınları'nın kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cevat Özkaya hayatını kaybetti. Kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Özkaya bugün toprağa verilecek. Pınar Yayınlarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yayınevimizin kurucularından, genel yayın yönetmenimiz, kıymetli büyüğümüz ve hocamız Cevat Özkaya’nın cenaze namazı, öğle namazını müteakip Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacaktır. Merhum, cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda defnedilecektir" denildi.

'ORYANTALİZM'İ TÜRK OKURUYLA BULUŞTURDU

Özkaya, 1954'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. 1974'te Trabzon Öğretmen Okulu'nda kısa süre öğretmenlik yapan Özkaya, askerlik görevinin ardından 1976'da Cağaloğlu'ndaki Pınar Yayınları'nda yazı işleri müdürü olarak yayıncılık hayatına başladı. Pınar dergisinin yanı sıra Gerçek ve Umran dergilerindeki çalışmalarıyla da yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Özkaya, 1988'de kurulan Araştırma ve Kültür Vakfının kurucuları arasında yer aldı ve Umran dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü. Edward Said'in dünyaca ünlü ‘Oryantalizm’ eserinin 1982'de ilk kez Türkçe yayımlanmasına öncülük eden Özkaya, yaklaşık 50 yıl boyunca Türkiye'nin fikir ve kültür hayatına katkıda bulundu. Pınar Yayınları'nın da kurucuları arasında yer alan Özkaya, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da görev aldı. Bir dönem Mazlum-Der Genel Başkanlığı yaptı.

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