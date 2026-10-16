Samsun’da duyarlı adam 100 bin içecek ambalajı biriktirdi: Türkiye birincisi oldu

Farkındalık oluşturmak amacıyla evinin deposunda ambalajları farklı bir stant şeklinde sıraladığını belirten Baş, "Bunun anlamı da doğadaki yüz binlerce çiçeğin daha renkli açabilmesi, solmaması, gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak için elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik ve göstereceğiz. Doğa İade Sistemi’nin genişletilmesinde öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım" diye konuştu.



