38 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum” dedi. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, İstanbul Tıp Fakültesi’nin gerek eğitim ve araştırma gerekse nitelikli sağlık hizmetleriyle faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

DETAYLARI SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, “Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. ‘Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İSTANBUL’A 350 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Artık devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, vakıf, üniversite ve özel hastanelerde vatandaşlara kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmetleri sunduklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle İstanbul’un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettiklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da yatırım bedeli 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisini hizmete açtık. İstanbulumuzda toplam 45 bin 390 yatak kapasitesine ulaştık. 8 binden fazla yoğun bakım yatağıyla, 1600’ü aşkın diş ünitiyle ve farklı alanlardaki özellikli tedavi merkezlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Devam eden sağlık yatırımlarımız tamamlandığında İstanbul’a yaptığımız yatırımların toplam tutarı 350 milyar lirayı bulacak” şeklinde bilgi verdi.

YÜKSEK STANDARTLI 12 AMELİYATHANE

Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve deprem izolatörleriyle donatılan yeni dahiliye hastanesinde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandığına dikkat çeken Erdoğan, diğer birimlerin de peyderpey devreye alındığını vurguladı. Erdoğan kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümlerinin de yeni dahiliye hastanesinde hizmet vereceğini, aynı şekilde 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesiyle 13 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesinin de faaliyete geçeceğini kaydetti. Esenyurt hastanesinde ise 200 hasta yatağı ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri de dahil toplam 50 yoğun bakım yatağının bulunduğunun altını çizen Erdoğan, bunların yanı sıra hastanenin yüksek standartlı 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları ve kompleks ameliyatlar gerçekleştirildiğine işaret etti.

AZAMİ SEVİYEDE DEPREM GÜVENLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fakültenin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanenin de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti: “Bugün iki yeni eserimizin de temellerini atıyoruz. Çapa yerleşkesinde 20 bin 273 metrekare alana inşa edilecek 7 katlı Ortopedi Travmatoloji ile Cerrahi 2 Hastanesi bittiğinde 7’si yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 113 yatakla sağlık hizmeti verecek. Projede 8 poliklinik, 6 ameliyathane, 10 kişilik fizik tedavi alanı, 3 röntgen ünitesi ve 38 araçlık kapalı otopark yer alıyor. 74 adet izolatörle, Allah korusun, olası bir deprem durumunda hastanenin güvenliği azami seviyede temin edilecek. Son olarak üniversitemizin Çapa Kampüsü’nde Deniz Abdal Camimizin de yapımına bugün başlıyoruz. 65 metrekare bodrum kat, 170 metrekare zemin kat ve 65 metrekare mahfil katından oluşacak camimiz de şimdiden hayırlara vesile olsun.”

44 bin metrekarelik alana inşa edildi

Erdoğan, açılışını yaptıkları ve temellerini attıkları yatırımları kısaca katılımcılara anlatmak istediğini aktararak, “Açılışını gerçekleştireceğimiz İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. Yeni dahiliye hastanemizde 39’u yoğun bakım olmak üzere toplam 186 yatak bulunuyor. Hastanemiz 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip. 40 öğretim üyesi ofisi, toplam 380 kişi kapasiteli 2 geniş amfisi, 147 kişilik derslik ve 264 kişilik kütüphanesiyle hastanemiz güçlü bir eğitim altyapısı sunuyor” diye konuştu.

2 milyon 600 bin turist sağlık için geldi

Bir hususu memnuniyetle ifade ettiğini söyleyen Erdoğan, “Hatırlayın, daha önce bizim insanımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan dört başı mamur bir sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye’ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret etti. Zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal medyada özellikle yaptığı paylaşımlar Türkiye’deki sağlık hizmetleriyle bize yıllarca örnek gösterilen ülkeler arasındaki devasa farkı çok net bir biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

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