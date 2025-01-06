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Kırşehir'de sis faciası: İşçi servisi iki otomobile çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de sis faciası: İşçi servisi iki otomobile çarpıştı, ölü ve yaralılar var

09:596/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
AA
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İşçi servisi iki otomobille çarpıştı
İşçi servisi iki otomobille çarpıştı

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalar sürüyor...

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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