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Gündem Nevşehirin Acıgöl ilçesinde bir iş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı
NEVŞEHİR

Nevşehir haberleri: İş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir iş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir iş adamı, ilçede hizmet veren tüm bakkallardaki veresiye defterini alarak yaklaşık bin ailenin borcunu ödedi. İş adamının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.

Haber Merkezi İHA
İş adamının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.
İş adamının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.

Acıgöl Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da yaşayan, isminin duyurulmasını istemeyen Acıgöllü bir iş adamı belediye yetkilileri ile irtibata geçerek, ilçe halkının bakkallara olan borçlarını ödemek istedi.

İş adamının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, "Anadolu insanının yardımlaşma duygusu asırlardır devam etmektedir. Gizli kahramanımız tüm ilçe halkının bakkallara olan borçlarını ödedi. Bizler de teslim aldığımız veresiye defterlerini paketleyip kendisine teslim ettik" ifadelerini kullandı.

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