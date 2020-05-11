Nevşehir haberleri: İş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir iş adamı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu kapattı Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir iş adamı, ilçede hizmet veren tüm bakkallardaki veresiye defterini alarak yaklaşık bin ailenin borcunu ödedi. İş adamının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2020, 22:10 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020, 22:43 İHA