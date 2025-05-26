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O hastane hakkında skandal iddia: 70 milyon TL'lik patolojik vurgun böyle ortaya çıktı

O hastane hakkında skandal iddia: 70 milyon TL'lik patolojik vurgun böyle ortaya çıktı

16:0526/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hakkında skandal iddia: CİMER’e yaptığı şikayet sonrası başlatılan soruşturmada, milyonlarca liralık vurgun tespit edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hakkında skandal iddia: CİMER’e yaptığı şikayet sonrası başlatılan soruşturmada, milyonlarca liralık vurgun tespit edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde patlak veren skandal, adeta kan dondurdu. CİMER’e yapılan bir ihbar sonrası başlatılan soruşturmada, ölü hastalara ait biyopsi numunelerinin hayatta olan vatandaşlar adına sisteme işlendiği ortaya çıktı. Bu yöntemle SGK üzerinden yaklaşık 70 milyon TL'lik vurgun yapıldığı iddia edildi. Sayıştay raporlarının ardından üniversiteye uzman heyet gönderildi, tıbbi işlemlerden ihalelere kadar her detay inceleme altına alındı.

Kan donduran olayın merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bazı biyopsi işlemlerinin, hayatta olmayan kişilere ait numunelerle sahte şekilde yürütüldüğü iddiası ortalığı kan dondurdu. CİMER’e yapılan bir şikâyetle başlayan süreçte, yaklaşık 70 milyon liralık vurgun ortaya çıktı.



70 MİLYONLUK VURGUN


Konuyla ilgili başlatılan soruşturma ve incelemenin devam ettiği ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yöntem ile SGK üzerinden 70 milyon TL'lik haksız kazanç sağlanıp devletin zarara uğratıldığı iddia edildi.



CİMER'E YAPILAN ŞİKAYET SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI


Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki genetik ve patoloji bölümünde 2 hekim arasında anlaşmazlık yaşandı.



Bunun üzerine CİMER'e yapılan bir şikayet ile 'Vefat etmiş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği' belirtildi.


Bunun üzerine Sayıştay rapor tuttu. Bu raporun ardından ADÜ'ye soruşturmayı yürütmek ve gerekli incelemeleri yapmak üzere Ankara Üniversitesi'nden uzman heyet atandı.


Rektör Bülent Kent dahil olmak üzere son 3 dönemin incelemeye alındığı ADÜ'de son yaşanan olayda tıbbi malzeme alımından, fuel-oil ihalelerine kadar pek çok konunun incelendiği öğrenildi.



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