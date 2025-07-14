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Salça dönemi başlamayınca domatesin fiyatı 3 TL'ye kadar düştü

Salça dönemi başlamayınca domatesin fiyatı 3 TL'ye kadar düştü

09:5814/07/2025, Pazartesi
IHA
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Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bazı esnaf, domates hasadının erken yapılmasına rağmen salça sezonunun henüz başlamamış olmasından dolayı ürünleri satmakta zorlanmaya başladı.
Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bazı esnaf, domates hasadının erken yapılmasına rağmen salça sezonunun henüz başlamamış olmasından dolayı ürünleri satmakta zorlanmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta salça dönemi başlamayınca domatesin fiyatı 3 TL'ye kadar düştü. Sıcakların artmasıyla birlikte salça sezonunun başlaması ve domatese olan talebin canlanması bekleniyor.

Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bazı esnaf, domates hasadının erken yapılmasına rağmen salça sezonunun henüz başlamamış olmasından dolayı ürünleri satmakta zorlanmaya başladı. Haldeki hareketliliğin beklenen seviyeye ulaşmadığını dile getiren esnaf, vatandaşların salçalık domates alımına yönelmemesinin piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Domatesin elde kalması, perakende satış yapan esnafı da ekonomik olarak zorluyor. Kimi satıcılar alıcı çekebilmek için fiyatlarda indirim yaptı ama tüketicinin ilgisi yine de düşük kaldı. Sıcakların artmasıyla birlikte salça sezonunun başlaması ve domatese olan talebin canlanması bekleniyor.


'Domatesin fiyatı düştü, ilgi yok'


Salçalık domatese talep olmadığını vurgulayan hal esnafı Halil Demirci, "Biz domateslerimizi satamadık domatesler elimizde kaldı. 3 lira diyoruz ve elimizde kaldı satamadık, en sonunda suyu akıp gitti dökmek zorunda kaldık. Bunları da almak isteyen olursa 2 liraya kadar satarız elimizde çok. Burada şöyle bir durum var biz hem üreticiyiz, hem de hal esnafıyız. Salça dönemi tam başlamadı. O yüzden şu anda 2 liraya verebiliriz. Bu ürünün biraz daha birinci sınıfları 10 liraya satılıyor. Ürün küçük olunca da tercih edilmiyor. Çiftçilerin denetlenmesi lazım. Bazen herkes domates ekiyor. Bazı yıllarda da kimse domates ekmiyor. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için kota konulması lazım" diye konuştu.



#domates
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