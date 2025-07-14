Urla'daki orman yangını sürüyor; Aliağa'da ot yangını kontrol altında

Urla'nın Naipli Mahallesi'nin üstü kısmında kalan ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı ve su tankeri, 4 dozer, 14 iş makinesi ve 583 personel bölgeye sevk edildi. İtfaiye,112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın karamasıyla uçak ve helikopterler çalışmaya ara verirken, alevlere müdahale gece boyunca karadan devam etti.