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Urla'daki orman yangını sürüyor; Aliağa'da ot yangını kontrol altında

Urla'daki orman yangını sürüyor; Aliağa'da ot yangını kontrol altında

09:4914/07/2025, Pazartesi
DHA
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Günün aydınlanmasıyla havadan müdahale tekrar başladı. 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal ve 3 dozer ile alevlere müdahale sürüyor.
Günün aydınlanmasıyla havadan müdahale tekrar başladı. 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal ve 3 dozer ile alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan ot yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, Urla ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları ise hava ekiplerinin de desteğiyle sürüyor.

Urla'nın Naipli Mahallesi'nin üstü kısmında kalan ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı ve su tankeri, 4 dozer, 14 iş makinesi ve 583 personel bölgeye sevk edildi. İtfaiye,112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın karamasıyla uçak ve helikopterler çalışmaya ara verirken, alevlere müdahale gece boyunca karadan devam etti.


Günün aydınlanmasıyla havadan müdahale tekrar başladı. 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal ve 3 dozer ile alevlere müdahale sürüyor.


ALİAĞA'DAKİ YANGIN KORTROL ALTINA ALINDI


Dün bir yangın da saat 21.00 sıralarında Aliağa'nın Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın dün gece ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.



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