Brent petrolün varili 70,54 dolardan işlem görüyor

Petrolde arz-talep dengesine ilişkin yoğun haber akışı ve artan jeopolitik riskler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, ağustos ayı için beklenenden fazla üretim artışına gidileceğini açıklamıştı. Buna rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda küresel arzın beklenenden daha sıkı olduğuna yönelik açıklaması ile ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım sinyalleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.