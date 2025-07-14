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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması

09:1514/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
DHA
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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.


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