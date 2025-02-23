Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

Başsavcılık tarafından, Borsa İstanbul'da son dönemde artan ihbarlar üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.