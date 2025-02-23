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Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

19:1223/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul'a yönelik yanıltıcı haberlere ilişkin yargı harekete geçti.
Borsa İstanbul'a yönelik yanıltıcı haberlere ilişkin yargı harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketleriyle ilgili yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Borsa İstanbul'da (BİST)
yaşanan
olağanüstü fiyat hareketleri
sonrası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
da harekete geçti.

Başsavcılık tarafından, Borsa İstanbul'da son dönemde artan ihbarlar üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SPK da inceleme başlatmıştı

Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK)
geçtiğimiz gün, BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirmişti.

SPK'dan yapılan açıklamada, sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulanmış, tüm kurumların inceleme altında olduğu belirtilmişti.


#Borsa İstanbul
#BIST 100
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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