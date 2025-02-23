Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketleriyle ilgili yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından, Borsa İstanbul'da son dönemde artan ihbarlar üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
SPK da inceleme başlatmıştı
SPK'dan yapılan açıklamada, sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulanmış, tüm kurumların inceleme altında olduğu belirtilmişti.