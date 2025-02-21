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SPK'dan pay piyasasındaki 'olağanüstü fiyat hareketlerine' inceleme

SPK'dan pay piyasasındaki 'olağanüstü fiyat hareketlerine' inceleme

22:3021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
AA
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SPK, pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı.
SPK, pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi. Sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayan Kurul, tüm kurumların inceleme altında olduğunu duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

"Cezai ve idari yaptırımlar uygulanacak"

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında
cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını
vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."


#Sermaye Piyasa Kurulu
#BİST 100
#Borsa İstanbul

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