Enerji yatırımlarını hızlandıracak teklif

TBMM Genel Kurulu, haftalık mesaisine çarşamba günü başlayacak. 9 gün kesintisiz çalışması beklenen Meclis Genel Kurulu 3 kanun teklifi ve 4 uluslararası anlaşmayı yasalaştırmak için mesai yapacak. TBMM'nin 24 Temmuz'da tatile girene kadar hayata geçireceği kanun teklifleri arasında 10 yılda 80 milyar dolar mali getirili enerji ve maden kanun teklifiyle, Hazine'ye yıllık 33 milyar lira ek getirili ve ÖTV düzenlemelerini de içeren ekonomi torbası da yer alıyor. Ayrıca sağlık alanında yeni düzenlemeleri de içeren sağlık torba teklifi Meclis gündemine alınacak.

MADEN YASASI İLE 10 YILDA 80 MİLYAR DOLAR

Çarşamba günü görüşmelerine devam edilecek olan enerji ve maden kanunu teklifinin yasalaşması halinde YEKA'lar için gereken onay süreci 30 aya kadar düşecek. ÇED süreçleri kolaylaşacak. Teklif, Yenilenebilir Enerji'ye Yönelik 2035 Yol Haritası'nın geçen yıl güncellenmesiyle doğrudan bağlantılı. Teklif yasalaşırsa 2035'e kadar Türkiye, gelecek 10 yılda sadece rüzgâr ve güneş enerjisinde 80 milyar doların üzerinde yatırım alacak. Bu tekliften sonra görüşülecek ekonomi torba teklifiyle de Hazine gelirlerinin yıllık 32,8 milyar lira artırılması ön görülüyor. Teklif kapsamında otomotivden 14 milyar lira ek gelir beklenirken, yatırımlarda uygulanan teşvik oranının düşürülmesi 15 milyar lira katkı sunacak.

HER YIL 3 BİN 500 AİLE HEKİMİ

Sağlık torbasıyla da her yıl bin aile sağlığı merkezi kurulacak ve en az 3 bin 500 hekimi de bu aile sağlığı merkezlerinde istihdam edilecek. Bu çerçevede, Aile hekimi sayısını 45 bine çıkarılacak. Mahallerin içinde yer alan 829 park tespit edildi. Teklifle bu parklara aile sağlığı merkezi yapabilecek.

MALEZYA İLE 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Yine Malezya ile ikili ticaret hedefini 10 milyar doların üzerine çıkarılmasını sağlayacak uluslararası sözleşmeyle Avrupa ve Akdeniz piyasalarında Türk menşeili ürünlerin satışını kolaylaştıracak ticaret anlaşması da Meclis gündemine alınacak.







