Suriyeli kağıt toplayıcısı kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti

Niğde'de Kuyumcular Caddesi üzerinde yeni açılan bir kuyumcu dükkanın personeli, kolilerde bulunan altınları vitrinlerine yerleştirdi. Saat 03.00 sıralarında soyadı bilinmeyen 'Abdullah' ismindeki Suriyeli kağıt toplayıcısını gören kuyumcu personeli, yanına çağırıp, kolileri almasını istedi. Kolileri alıp evine götüren Abdullah, sabah saatlerinde ayıklama yaptığı sırada tabla içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın yüzükleri fark etti. Kağıt toplayıcısı altınları alarak, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkanına gitti. Abdullah, altınları kuyumcuya teslim etti.

HAYAT Suriyeli çocuk yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

"SABAH FARKETTİK"

Ürünlerin eksik olduğunu farkeden Kuyumcu Okay Erdoğdu, "İş yerimizi yeni açıyoruz. Gece 03.00’e kadar çalıştık. Ürünleri vitrinlere yerleştirdik. Kolilerden çıkan ürünlerden bir tabla yüzüğümüz kalmış. Bunu sabah farkettik. Biz kameralara bakmaya fırsat bulamadan kolileri alan kağıt toplayıcısı Abdullah kardeşimiz sabah ürünlerimizi getirdi. Yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan altınlarımızı getirip teslim etti, kendisine çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.