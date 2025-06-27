Yeğenini kurtardı kendi boğularak can verdi

O anlarda çevrede bulunan dayısı Serdal Çavuş, hiç düşünmeden kendini suya attı. Boğulmak üzere olan yeğenine ulaşmaya çalışan Serdal Çavuş, çevredeki vatandaşların yardımıyla su dışına çıkarılan Ayaz'ın hayatını kurtardı. Ancak kendisi kurtarılamadı.