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Yeğenini kurtardı kendi boğularak can verdi

Yeğenini kurtardı kendi boğularak can verdi

09:4527/06/2025, Cuma
G: 26/06/2025, Perşembe
IHA
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Adana'da 9 yaşındaki bir çocuk, sulama kanalına düşünce ailece panik dolu anlar yaşandı. Küçük çocuğun hayatta kalması için verilen mücadele başarıyla sonuçlandı ancak bu fedakârlığın bedeli ağır oldu. Suya atlayarak yeğenini kurtaran kişi öldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. 9 yaşındaki Ayaz Çavuş dengesini kaybederek hızla akan suya düştü.

O anlarda çevrede bulunan dayısı Serdal Çavuş, hiç düşünmeden kendini suya attı. Boğulmak üzere olan yeğenine ulaşmaya çalışan Serdal Çavuş, çevredeki vatandaşların yardımıyla su dışına çıkarılan Ayaz'ın hayatını kurtardı. Ancak kendisi kurtarılamadı.

Can simidiyle kurtarılan Ayaz hayata tutunurken, Serdal Çavuş baygın halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen, hastaneye kaldırılan fedakâr dayı kurtarılamadı. Serdal Çavuş'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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