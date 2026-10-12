Adana’da dolmuş ve halk otobüslerine zam: Nakit biniş 70 TL oldu
20:31, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Adana’da dolmuşlarda nakit biniş ücreti 70 liraya çıktı.
Adana’da şehir içi ulaşım ücretleri artırıldı. Yeni tarifeyle dolmuşlarda elektronik kartla sivil biniş 50 TL’ye, öğrenci binişi 33 TL’ye yükseldi. Nakit ödemede ise öğrenci ve sivil yolcular için tek ücret 70 TL olarak belirlendi. Özel halk otobüslerinde elektronik kartla sivil biniş 49 TL, öğrenci binişi ise 33 TL oldu.
Adana’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.
Sivil biniş 50 lira oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre dolmuşlar için elektronik kart ile sivil binişi 50 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olacak.
Nakit ödemede tek fiyat
Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 70 lira olacak. Özel halk otobüsleri için de elektronik kart ile sivil binişi 49 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olarak belirlendi.
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