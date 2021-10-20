"Yol açınca trafik tıkanıyor" diyen Mansur Yavaş'tan iki yıl sonunda 8 kilometrelik yol açılışı            

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce katıldığı bir televizyon programında AK Parti yönetimindeki belediyenin yol hizmetlerini eleştirerek, "Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili belediyeyi yol yaptığı için eleştiren Yavaş, şimdi ise açtığı yollarla övünmeye başladı.

2 YIL SONRA 8 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU AÇTI

Açıklamasından iki yıl sonra Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açan Yavaş, yaptığı hizmeti sosyal medya hesabından duyurdu.

OYNAT 00:21 "Yol açınca trafik tıkanıyor" diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı Göreve gelmeden önce AK Partili yönetimini 'Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor.' diyerek eleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açtı. Yavaş açılışı 'Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz' sözleriyle duyurdu. BiP'te paylaş

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Yavaş, yaptığı paylaşımda "Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 3 gidiş 3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamlayıp kullanıma açtık. Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara’mızda konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz." dedi.

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