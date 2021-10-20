Gündem "Yol açınca trafik tıkanıyor" diyen Mansur Yavaştan iki yıl sonunda 8 kilometrelik yol açılışı
ANKARA

"Yol açınca trafik tıkanıyor" diyen Mansur Yavaş'tan iki yıl sonunda 8 kilometrelik yol açılışı            

Göreve gelmeden önce AK Parti yönetimini "Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor." diyerek eleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açtı. Yavaş açılışı "Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" sözleriyle duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yol açınca trafik tıkanıyor diyen Mansur Yavaştan iki yıl sonunda 8 kilometrelik yol açılışı
Mansur Yavaş

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce katıldığı bir televizyon programında AK Parti yönetimindeki belediyenin yol hizmetlerini eleştirerek, "Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili belediyeyi yol yaptığı için eleştiren Yavaş, şimdi ise açtığı yollarla övünmeye başladı.

2 YIL SONRA 8 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU AÇTI

Açıklamasından iki yıl sonra Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açan Yavaş, yaptığı hizmeti sosyal medya hesabından duyurdu.

OYNAT 00:21
"Yol açınca trafik tıkanıyor" diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
Göreve gelmeden önce AK Partili yönetimini 'Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor.' diyerek eleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açtı. Yavaş açılışı 'Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz' sözleriyle duyurdu.

Yavaş, yaptığı paylaşımda "Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 3 gidiş 3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamlayıp kullanıma açtık. Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara’mızda konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz." dedi.

Gökçek: Ben değil Mansur FETÖ’cü
GÜNDEM
Gökçek: Ben değil Mansur FETÖ’cü

CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan biri aday olacak
GÜNDEM
CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan biri aday olacak

AK Parti’den Mansur Yavaş’a 'vaat' hatırlatması
GÜNDEM
AK Parti’den Mansur Yavaş’a 'vaat' hatırlatması

Alkollüyüm o zaman

'Alkollüyüm o zaman'

​Alkollü sürücü ile polis arasındaki diyalog gülümsetti.
Artık dövizkullanılmayacak

Artık döviz
kullanılmayacak

​Yemen hükümetinden dikkat çeken yasak.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

​Küçükçekmece'de bin metrekarelik lokalde korkutan yangın.
E-5'de feci kaza

E-5'de feci kaza

​Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

​Ömer Lekesiz, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisini yazdı.
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

​Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıkladı.

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

​Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor.

7 kritik anlaşma

7 kritik anlaşma

Türkiye, Nijerya ile işbirliğini güçlendiriyor.​
Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 hedeflerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"​FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?"
Bu hadsizlik terbiyesizliktir

Bu hadsizlik terbiyesizliktir

​Numan Kurtulmuş, Osman Kavala için mahkemeye baskı yapan elçilere tepki gösterdi.
Belediyeden vekile 45 milyon lira

Belediyeden vekile 45 milyon lira

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

Mavi Vatan'a yeni muhafız geldi.
İdlib’de katliam Şam’da patlama

İdlib’de katliam Şam’da patlama

​Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 10 sivil öldü
Paralel NATO ve Türkiye

Paralel NATO ve Türkiye

Yeni NATO, Türkiye'nin güneyinde PKK devletine izin vermesini istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.