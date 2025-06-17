Yunan basınında İsrail-İran savaşına dikkat çeken yorum: Atina’nın en büyük endişesi Türkiye

Terör devleti İsrail ile İran arasındaki gerilimi farklı bir perspektiften ele alan Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin bu çatışmanın sonucunda İran’ın zayıflaması durumunda Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artmasından kaygı duyduğunu belirtti.
Soykırımcı İsrail ile İran arasında beş gündür devam eden çatışma, Orta Doğu’da gerilimi artırıyor.
Yunanistan'da ise her olayda olduğu gibi yine Türkiye korkusu ön plana çıktı.
"Zayıflamış bir İran Türkiye’yi güçlendirir"
"İsrail ile olan ilişkimize çok büyük değer veriyoruz"
Vassilis Nedos, Kathimerini için kaleme aldığı kısa değerlendirmede, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in hükümetine işaret ederek “Yunan hükümet yetkilileri ve diplomatlar, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın tırmanmasını birden fazla cephede endişe verici buluyor.” ifadelerini kullandı.
“Derinleşen kutuplaşmanın Yunanistan’ın Orta Doğu’daki çatışmalarda dürüst bir aracı rolünü oynama çabalarına engel teşkil ettiği” belirtilen yazıda, “Yunanistan, böyle bir aracı olarak kalmayı dilerken İsrail ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisine de çok büyük değer veriyor.” denildi.
"Yunanistan’ı en çok endişelendiren Türkiye"
Söz konusu iki amacı uzlaştırmanın İsrail’i terk etmiş gibi görünmeden, bazen çoğunluğu takip ederek Birleşmiş Milletler’de (BM) ince bir ip üzerinde müzakere etmeyi gerektirdiğine dikkat çekilen yazıda, buna örnek olarak Atina’nın Gazze'ye insani yardımların yeniden başlamasına izin vermek için ateşkes lehine oy vermesini gösterdi.