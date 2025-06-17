Yunan basınında İsrail-İran savaşına dikkat çeken yorum: Atina’nın en büyük endişesi Türkiye

"Ancak Yunanistan’ı en çok endişelendiren şey, zayıflamış bir İran’ın nominal bir müttefiki ve gerçekte egemenliğine yönelik algılanan en büyük tehdit olan Türkiye’yi güçlendirecek olması. Ancak pek çok Arap ülkesinin İran'ın küçük düşürülmesini istemesi onu rahatlatıyor."