İsrail kendi sonunu hazırlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.40'da başladı. Ana gündemini İran-İsrail Savaşı’nın oluşturduğu toplantıda “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve ekonomideki son gelişmeler de ele alındı. 2,5 saat süren toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili özetle şunları kaydetti:

SALDIRI SİNSİ AMAÇLAR TAŞIYOR

“İsrail şimdi de komşumuz İran'a karşı saldırı başlattı. Saldırının aslında çok kapsamlı, sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Şimdiye kadar ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan, Putin, Sisi, II. Abdullah, Muhammed bin Selman, Şerif, Şara, Heysem bin Tarık, El Sabah, Sudani'nin de aralarında olduğu birçok liderle görüşmem oldu. Görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırganlığının bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Masada çözebilecek meseleleri silahla, kaosla, önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez.”

İSRAİL NE YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİL

“Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız iş işten geçmiş olacak. Hiçbir ülke kendi sınırlarından ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler, orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyonla sınırlı hadise değildir. İran'a saldırmak da sadece İran'ı ilgilendiren vaka değildir.”

ZULMÜN SONU DERİN PİŞMANLIKTIR

“Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım ileride yaşanacak başka felaketlere davetiye çıkartır. Bu felaketler de zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumun geleceğini riske etmektedir. Zulümle abad olunmaz. Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır.

Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vazettiği adalet, hakkaniyet, vicdan çerçevesinde önce kendi vatandaşlarımızı, kardeş ve dost toplulukları ve en nihayetinde tüm insanlığı kucaklamak için samimi gayret içindeyiz.”

Orta ve uzun menzilli füze stokları için yeni üretim planı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında savunma sanayii konusunda atılan adımları anlatarak, orta ve uzun menzilli füze stoklarını artırmak izin üretim planlaması yapıldığını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Bunun şartı ise siyasi istikrarı korumaktan, ekonomimizi güçlü tutmaktan, sosyal barışı tahkim etmekten, diplomatik ilişkilerimizi geliştirmekten geçiyor.”







