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Yunanistan savaşa dahil mi oluyor? Gizli sevkiyatı duyurdular: Eğer bu iddia doğruysa...

Yunanistan savaşa dahil mi oluyor? Gizli sevkiyatı duyurdular: Eğer bu iddia doğruysa...

13:1819/06/2025, Perşembe
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Yunan medyası, Patriot füze sistemlerinin Girit'teki Souda Körfezi'nde yer alan Yunan Donanması ve NATO üssüne konuşlandırıldığını öne sürdü.
Yunan medyası, Patriot füze sistemlerinin Girit'teki Souda Körfezi'nde yer alan Yunan Donanması ve NATO üssüne konuşlandırıldığını öne sürdü.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaya ABD'nin dahil olup olmayacağı merakla beklenirken Yunan Kathimerini gazetesi dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Gazete Patriot füze sistemlerinin Girit’teki üsse sevk edildiğini ve bu adımın, bölgede bulunan ABD güçlerine balistik tehditlere karşı savunma sağlamak amacı taşıdığını bildirdi.

İsrail-İran savaşı yedinci gününde devam ederken
Yunanistan
hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.

Yunanistan, yaptığı hamleyle birlikte fiili olarak savaşa katılmış olabilir.


"Patriotlar ABD'yi koruyacak"


Kathimerini gazetesi
, açıklanmayan sayıda Patriot füze sisteminin Girit’teki Souda Körfezi’nde bulunan Yunanistan Donanması ve NATO üssüne taşındığını aktardı.

Gazete, kaynağını açıklamadığı haberinde, bunun bölgedeki ABD’de varlıklarına 'anti-balistik koruma sağlama amacını' taşıdığını bildirdi.



"Girit'teki üste konuşlandırılacaklar"


Gazetenin haberinde temmuz ayındaki geniş çaplı 'Anadolu Kartalı' tatbikatına katılmak üzere Türkiye’ye gönderilmeden önce çok sayıda F-16 savaş uçağının, Girit’teki üsse geçici olarak konuşlandırıldığı bilgisi verildi.


Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin Hava Kuvvetleri’nin sağladığı Patriot sistemlerinin ötesinde başka bir balistik karşıtı kapasitesi bulunmuyor.


Acil durum toplantısı düzenlendi


Bu sistemler de dolayısıyla “kritik askeri altyapıyı” korumak için kullanılıyor.


Yunanistan Savunma Bakanlığı İran’ın Yunanistan’a doğrudan bir tehdit oluşturduğuna inanmazken, çarşamba günü askeri ve siyasi liderlerin gerçekleştirdiği acil durum toplantısında mevcut savunma kapasitelerinin ihtiyaç olması halinde nasıl seferber edilebileceği ele alındı.



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