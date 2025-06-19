Yunanistan savaşa dahil mi oluyor? Gizli sevkiyatı duyurdular: Eğer bu iddia doğruysa...

Yunanistan Savunma Bakanlığı İran’ın Yunanistan’a doğrudan bir tehdit oluşturduğuna inanmazken, çarşamba günü askeri ve siyasi liderlerin gerçekleştirdiği acil durum toplantısında mevcut savunma kapasitelerinin ihtiyaç olması halinde nasıl seferber edilebileceği ele alındı.