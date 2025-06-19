Yunanistan savaşa dahil mi oluyor? Gizli sevkiyatı duyurdular: Eğer bu iddia doğruysa...

İsrail ve İran arasındaki çatışmaya ABD'nin dahil olup olmayacağı merakla beklenirken Yunan Kathimerini gazetesi dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Gazete Patriot füze sistemlerinin Girit’teki üsse sevk edildiğini ve bu adımın, bölgede bulunan ABD güçlerine balistik tehditlere karşı savunma sağlamak amacı taşıdığını bildirdi.
Yunanistan, yaptığı hamleyle birlikte fiili olarak savaşa katılmış olabilir.
"Patriotlar ABD'yi koruyacak"
Gazete, kaynağını açıklamadığı haberinde, bunun bölgedeki ABD’de varlıklarına 'anti-balistik koruma sağlama amacını' taşıdığını bildirdi.
"Girit'teki üste konuşlandırılacaklar"
Gazetenin haberinde temmuz ayındaki geniş çaplı 'Anadolu Kartalı' tatbikatına katılmak üzere Türkiye’ye gönderilmeden önce çok sayıda F-16 savaş uçağının, Girit’teki üsse geçici olarak konuşlandırıldığı bilgisi verildi.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin Hava Kuvvetleri’nin sağladığı Patriot sistemlerinin ötesinde başka bir balistik karşıtı kapasitesi bulunmuyor.
Acil durum toplantısı düzenlendi
Bu sistemler de dolayısıyla “kritik askeri altyapıyı” korumak için kullanılıyor.