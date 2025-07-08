Bafra Ovası'nda hububat hasadına başlandı: Dönüm başına 380 ile 420 lira arasında hasat yapılıyor

Hasat döneminde bazı biçerdöver operatörlerinin aceleci davrandığını, "işim var, geç kaldım" gibi sözlerle vatandaşı mağdur ettiğini anlatan Tosuner,

"Biçerdöver ne kadar ağır giderse hasat o kadar verimli olur. Bafra'da dönüm başına ve hak usulü işlem yapılır. Ovada dönüm başına 380 ile 420 lira arasında hasat yapılıyor. İkinci ve üçüncü kuşakta, yani yüksek yerlerde ise hasat bitene kadar hak usulü anlaşma sağlanır ve başka bir köye gidilmez."