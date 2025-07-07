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Antioksidan özelliğiyle bilinen aronyanın üretim alanı 224 dekara ulaştı

Antioksidan özelliğiyle bilinen aronyanın üretim alanı 224 dekara ulaştı

17:257/07/2025, Pazartesi
AA
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Kastamonu'da antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın ekim alanının 224 dekara ulaştığı bildirildi.
Kastamonu'da antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın ekim alanının 224 dekara ulaştığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlıklı yaşam trendlerinin etkisiyle yıldızı parlayan aronya meyvesinin kentte üreticilerin de ilgisini çekmeye başladığı belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlıklı yaşam trendlerinin etkisiyle yıldızı parlayan aronya meyvesinin kentte üreticilerin de ilgisini çekmeye başladığı belirtildi.

Meyve hakkında bilgi aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antioksidan zengini süper meyvenin üretim alanı il genelinde hızla yayılmaktadır. Kastamonu Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 224 dekarlık alanda aronya üretimi gerçekleştiriliyor. İl genelinde 31 üretici aronya tarımıyla ilgileniyor. Bu üreticilerin önemli kısmı Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu bölgeler, uygun iklim ve toprak yapılarıyla aronya yetiştiriciliği açısından örnek teşkil ederken, yeni üreticiler için de cazip yatırım alanları sunuyor. Üreticiler, meyvenin hem taze tüketimi hem de işlenmiş ürünlerde kullanımı sayesinde katma değerli gelir kapısı elde edildiğini söylüyor. Özellikle aronya suyuna ve kurutulmuş aronya ürünlerine yönelik artan talep, üreticilerin motivasyonunu artırıyor."


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, il genelinde meyvenin üretim potansiyelini artırmak amacıyla eğitim, demonstrasyon çalışmaları ve teknik destek faaliyetlerini sürdürdüklerine işaret ederek, "Yürütülen planlı çalışmalar sayesinde Kastamonu'nun önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli aronya üretim merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



#Ahmet Kılıç
#aronya
#KASTAMONU
#Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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