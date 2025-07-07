Antioksidan özelliğiyle bilinen aronyanın üretim alanı 224 dekara ulaştı

"Antioksidan zengini süper meyvenin üretim alanı il genelinde hızla yayılmaktadır. Kastamonu Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 224 dekarlık alanda aronya üretimi gerçekleştiriliyor. İl genelinde 31 üretici aronya tarımıyla ilgileniyor. Bu üreticilerin önemli kısmı Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu bölgeler, uygun iklim ve toprak yapılarıyla aronya yetiştiriciliği açısından örnek teşkil ederken, yeni üreticiler için de cazip yatırım alanları sunuyor. Üreticiler, meyvenin hem taze tüketimi hem de işlenmiş ürünlerde kullanımı sayesinde katma değerli gelir kapısı elde edildiğini söylüyor. Özellikle aronya suyuna ve kurutulmuş aronya ürünlerine yönelik artan talep, üreticilerin motivasyonunu artırıyor."