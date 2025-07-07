Tıbbi ve aromatik bitki projesiyle ekilen kekik hasadı başladı

İkinci hasat ise Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey Yerleşkesi'ndeki 5 dekarlık Aromatik Bitki AR-GE ve Üretim Sahası'nda gerçekleştirildi ve 1020 kilogram ürün elde edildi. İnsan gücünün yanı sıra yerli imkanlarla geliştirilen römork yüklemeli hasat makinesiyle yapılan çalışmalar, bitkilere zarar vermeden hızlı ve verimli şekilde sürdürülüyor.