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Tıbbi ve aromatik bitki projesiyle ekilen kekik hasadı başladı

Tıbbi ve aromatik bitki projesiyle ekilen kekik hasadı başladı

15:517/07/2025, Pazartesi
AA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen kekik bitkisinin hasadına başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen kekik bitkisinin hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen kekik bitkisinin hasadına başlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı, tarımsal kalkınmayı desteklemeyi ve kırsaldan kente göçü önlemeyi amaçlayan projede bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu.

Bu sezonun ilk hasadı İzmit Şarışeyh Mahallesi'ndeki 20 dekarlık alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın katılımıyla yapıldı.

Yaklaşık 3 bin 620 kilogram kekik toplandı

İkinci hasat ise Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey Yerleşkesi'ndeki 5 dekarlık Aromatik Bitki AR-GE ve Üretim Sahası'nda gerçekleştirildi ve 1020 kilogram ürün elde edildi. İnsan gücünün yanı sıra yerli imkanlarla geliştirilen römork yüklemeli hasat makinesiyle yapılan çalışmalar, bitkilere zarar vermeden hızlı ve verimli şekilde sürdürülüyor.

Sekapark A.Ş. kontrolünde yürütülen projede çiftçilere eğitim, sertifikalandırma ve sigorta desteği sağlanırken, Büyükşehir Belediyesinin ziraat mühendisleri de teknik danışmanlık hizmeti veriyor.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde su buharı yöntemiyle elde edilen uçucu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle kurulan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nde ise ürünler yüksek teknolojiyle işlenerek uluslararası standartlarda antioksidanlar üretiliyor.




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