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Don geciktirdi ama üretim düşmedi: Yaprakta hedef 2 milyar liralık gelir

Don geciktirdi ama üretim düşmedi: Yaprakta hedef 2 milyar liralık gelir

14:506/07/2025, Pazar
AA
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Erbaa Narince Bağ Yaprağı'nda 2 milyar liralık gelir beklentisi.
Erbaa Narince Bağ Yaprağı'nda 2 milyar liralık gelir beklentisi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaretli Erbaa narince bağ yaprağından bu yıl 2 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkati çeken Erbaa yaprağında hasat devam ediyor. Bu yıl yaşanan zirai don sebebiyle yaprak hasadı 1 ay gecikmeli başlarken üretimde ciddi bir düşüş yaşanmadı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağ yaprağının bölge ekonomisine katkısına vurgu yaparak, "Bölgemizde ve özellikle Erbaa'da çiftçimizin en önemli geçim kaynağından birisi Erbaa narince bağ yaprağı ve bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Dondan kaynaklı bir gecikme yaşandı bu sene. Özellikle yaprak hasadında bir düşüş olabilir düşüncesi gerçekleşmişti ama gördüğümüz kadarıyla ve çiftçilerden aldığımız bilgilerle yaprak hasadında çok ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bölgemize bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.


Bağ yaprağı ile beraber üzümün de önemli olduğunu belirten Karagöl, şunları kaydetti:

"Üzümde birazcık düşüş var bu sene. Yaklaşık yüzde 50 civarında dondan kaynaklı bir etkilenme söz konusu. İnşallah tadı tescillenmiş, coğrafi işareti alınmış bu ürünümüz yine bölgemize Erbaa'mıza 2 milyarın üzerinde bir girdi sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin her bölgesine, dünyanın en ücra köşesine özellikle Avrupa'ya yaprağımızı biz ihraç edeceğiz. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyoruz. Özellikle yurt dışına giden ürünlerde kalıntı çıkmaması istiyorsak zamanında ve beklenmesi gereken süreyi de göz önüne alarak ürünümüzün katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarımıza dikkat edelim. Buradan çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum. Çiftçilerimizin bereketli bol kazançlı bir sezon geçirmesini diliyoruz."



#Erbaa
#Erbaa Narince Bağ Yaprağı
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#Ertuğrul Karagöl
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