Tarım bitti diyenlere en güzel cevap: Türkiye tarımsal hasılada rekor kırarak dünyada ilk 7 ülke arasına girdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım sektöründe üretim gücünü artıran Türkiye, tarımsal hasılada yeni bir eşiği aşarak dünya sıralamasında ilk 7 ülke arasına girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
, tarımsal hasılada rekor kırıldığını belirterek,
"2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı, bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik."
ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.
Tarımsal hasılada rekor
Tarımsal hasılada rekor
Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
- "Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız."
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