Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tarım bitti diyenlere en güzel cevap: Türkiye tarımsal hasılada rekor kırarak dünyada ilk 7 ülke arasına girdi

Tarım bitti diyenlere en güzel cevap: Türkiye tarımsal hasılada rekor kırarak dünyada ilk 7 ülke arasına girdi

14:446/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım sektöründe üretim gücünü artıran Türkiye, tarımsal hasılada yeni bir eşiği aşarak dünya sıralamasında ilk 7 ülke arasına girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
, tarımsal hasılada rekor kırıldığını belirterek,
"2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı, bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik."
ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.



Tarımsal hasılada rekor


Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:


  • "Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız."


#İbrahim Yumaklı
#tarım
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı