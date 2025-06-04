Çinli turistlere Türk misafirperverliği: Denizlili tercüman trafik kazası geçiren turistleri evinde ağırladı

Çin'den tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 5 kişilik turist kafilesi, daha sonra Denizli'nin Pamukkale ilçesini ziyaret etmek için 26 Mayıs'ta otomobille yola çıktı.

Turistlerin içerisinde bulunduğu otomobil, Acıpayam ilçesi yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan Melody Dang ve Joan Sun, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin turistlerle iletişim kurulabilmesi ve ifadelerinin alınması için yeminli tercüman Adnan Ünay'ı karakola çağırdı.

Ünay, gece biten işlemlerin ardından kiralık araç bulamayan Jue Zhu, Melody Dang, Nana Nie, Doreen Du ve Joan Sun'un durumlarına kayıtsız kalmayıp, kafileyi ailesinin evinde bir gece misafir etti.

"Misafirperver olabilmek Türk halkının gelenekleri arasında yer alır"

Cep telefonuyla kaydettiği o anları sosyal medya hesaplarında paylaşan Ünay, gazetecilere, görüntülerin kısa sürede ilgi gördüğünü anlattı.

Türk misafirperverliğini Çinli turistlere yaşayarak gösterdiğini ifade eden Ünay, şöyle konuştu:

"Yolda kalana yardım edip, misafirperver olabilmek Türk halkının gelenekleri arasında yer alır. Hatta jandarma ve hastane personelleri de turistleri evlerinde misafir edebileceklerini söyledi. O gece annemde kaldık. Sabah uyandığımızda annem çok güzel bir sofra hazırlamıştı. Onlara tarhana çorbası yaptı. Güzel bir köy kahvaltısı hazırladı. Hem Çinli misafirlerimiz hem de annem çok mutlu oldu. Dünyanın öbür ucundan köyümüze misafir gelmesi çok sıra dışı oldu. Hatta anneme gündelik işlerinde de yardım ettiler."

Turistlerin ahırdaki keçi ve koyunlara yem verdiğini belirten Ünay, "Bugüne kadar birçok turisti evimde ağırlamıştım. Ancak hiçbirini paylaşmamıştım. Çok sıra dışı bir gün oldu. Ertesi gün araba kiralandı ve İzmir'e gitmek için yola çıktılar. Böylelikle çok güzel bir dostluk kurulmuş oldu. Çine ulaştıktan sonra bana 'eve sorunsuz geldik' diye fotoğraf attılar." dedi.











