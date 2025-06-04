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Antalya turizmi 4 milyonu aştı

Antalya turizmi 4 milyonu aştı

16:024/06/2025, Çarşamba
DHA
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Antalya
Antalya

Turizmde iki yıl üst üste kırılan tarihi rekorların ardından Antalya'ya 2025 yılının 5 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik düşüşle 3 milyon 915 bin 904 turist geldi. 2 Haziran Salı günü itibarıyla kente gelen turist sayısı 4 milyonu aştı.

Turizm kenti Antalya, 2025 yılının 5 aylık döneminde 4 milyon sınırına yaklaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü'nün Antalya ile Gazipaşa- Alanya havalimanları verilerine göre, mayıs ayında kente 1 milyon 850 bin 979 turist geldi. Yılın 5 aylık döneminde gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik düşüşle 3 milyon 915 bin 904 oldu. 2 Haziran Salı günü itibarıyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 4 milyonu aştı.

Almanlar ilk sırada

150'den fazla ülkeden turistin geldiği Antalya'da 5 ay toplamında ilk sırada Almanlar yer alıyor. Almanya'dan yüzde 9 düşüşle 885 bin 805 turist gelirken, Almanların toplamdaki payı yüzde 24,7 oldu. İkinci sıradaki Rusya'dan ise yüzde 5'lik düşüşle 809 bin 232 turist geldi ve Ruslar toplamda yüzde 22,6 paya sahip. Üçüncü olarak ise İngiltere'den yüzde 6'ya yakın artışla 477 bin 908 kişi geldi. İngilizlerin toplam turist sayısındaki payı yüzde 13,3 oldu. Dördüncü sırada Polonya'dan yüzde 7 artışla 272 bin 139 kişi geldi ve toplamdaki payı yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Beşinci sıradaki Hollanda'dan 159 bin 272 turist gelirken, yüzde 2'ye yakın düşüş yaşandı. İlk 5 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler Litvanya, Ukrayna, Kazakistan, Belçika, Fransa, Danimarka, İsviçre, Romanya, İsveç, Avusturya olarak sıralandı.




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