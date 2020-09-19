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Hayat Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin diyorlar
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Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: ''Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin'' diyorlar

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, olağan genel toplantısında koronavirüs sürecinde eczanelerde alınan tedbirleri açıkladı. Sarıalioğlu, "Bizim hesaplarımıza göre 20-25 milyon aralığında risk grubu vatandaşımız var. Durum böyle olunca vatandaşlar eczanelerimize gelip isimlerini yazdırıyorlar. 'Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin' diyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu.

İstanbul Eczacı Odası seçimsiz olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüs süreci ve eczanelerde alınan tedbirler konuşuldu.

  • İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, vaka sayılarının artmasıyla eczanelerdeki tedbirlerin artırıldığını belirtti. Uzmanların grip ve zatürre aşılarına yönelik açıklamaları dolayısıyla eczanelerde her iki aşı grubuna talebin arttığına dikkat çeken Sarıalioğlu, aşıların dağıtımının Ekim ayında yapılmasını beklediklerini söyledi.

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"GRİP VE ZATÜRRE AŞILARINI BİLİM İNSANLARI ÖNERİYOR"

Grip ve zatürre aşılarının özellikle risk grubu için önemli olduğunu ifade eden İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Grip ve zatürre aşılarını bilim insanları öneriyor. Bizler de öneriyoruz. Bunu risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza, vücut dirençlerinin korunabilmesi için zatürre ve grip aşısı yaptırın diyoruz. Zatürre aşısında olay biraz daha farklı. Devletin elinde şu an yeterli miktarda aşı var. Geçen yıl 1 milyon 300 bin doz civarında aşı yapılmıştı. Aynı miktarda bir aşı gelecek. Bunun artırılmasına yönelik çalışmalar var ama nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Bizim hesaplarımıza göre 20-25 milyon aralığında risk grubu vatandaşımız var. Durum böyle olunca vatandaşlar eczanelerimize gelip isimlerini yazdırıyorlar. 'Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin' diyorlar" dedi.

Sarıalioğlu, "Bu anlamda bakanlığın bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz. Umarım sağlıklı ve doğru bir çalışma olur. İhtiyaç sahiplerinin tamamına grip aşısını verebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"MART AYINDAKİ TEDBİRLERE GERİ DÖNMEMİZE SEBEP OLDU"

Vaka sayılarının artması nedeniyle eczanelerde tedbirler artırıldı.

  • "Biz Mart ayı başından itibaren bütün tedbirlerimizi almaya başlamıştık" diyen Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Yaz aylarında bir gevşeme oldu belki ama son bir aydır yeniden vaka sayılarındaki artışların başlaması aynı Mart ayındaki tedbirlere geri dönmemize sebep oldu. Şu an tüm eczanelerimizde yeniden sosyal mesafe kurallarını uygulamaya başladık. Hastalarımızı mümkün olduğu kadar az sayıda eczanelerimize alıyoruz. Kısa sürede alışverişlerini tamamlıyoruz. Bekleme koltuklarını kaldırdık. Hastalarımızla sohbet etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"MESLEKTAŞLARIMIZ ARASINDA 11 KAYBIMIZ VAR"

Eczacılar arasında koronavirüs vaka sayısının arttığına dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Şu ana kadar meslektaşlarımız arasında 11 kaybımız var. 3 teknisyenimiz de vefat etti. Son iki aydır vaka sayılarımız azalmıştı. Ancak son 15-20 gündür maalesef meslektaşlarımız arasında koronavirüs pozitif teşhisi alan meslektaşlarımızın haberleri gelmeye başladı. Yeniden pozitif teşhislerde artışı görmeye başladık. Bizim endişemiz önümüzdeki ay başından itibaren belki bugün İstanbul'da olmayıp memleketinde tatilde olan vatandaşların da dönmesiyle yeniden vaka sayılarında artışın olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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