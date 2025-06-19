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Fas'a tatile giden İngiliz turist köpeğin tırmalaması sonucu kuduza yakalandı: 4 ay sonra hayatını kaybetti

Fas'a tatile giden İngiliz turist köpeğin tırmalaması sonucu kuduza yakalandı: 4 ay sonra hayatını kaybetti

10:1319/06/2025, Perşembe
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İngiliz turist kadın birkaç ay mücadele ettiği kuduzdan kurtulamadı.
İngiliz turist kadın birkaç ay mücadele ettiği kuduzdan kurtulamadı.

İngiltere’nin Barnsley kentinden 59 yaşındaki Yvonne Ford, Fas tatili sırasında bir yavru köpeğin tırmalaması sonucu kuduz hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

İngiltere’nin Barnsley kentinden 59 yaşındaki Yvonne Ford, şubat ayında tatile gittiği Fas'ta, yavru sokak köpeklerini sevmeye başladı.


Yavru köpekler tarafından tırmalanan kadın, İngiltere'ye döndükten sonra şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.


KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tetkiklerde, yaşlı kadının kuduza yakalandığı anlaşıldı. Şubat ayı boyunca süren tedavilerine rağmen Ford, kısa sürede bedensel işlevlerini yitirmeye başladı. Kızının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ford’un “yürüyemez, konuşamaz, uyuyamaz, yutkunamaz” hale geldiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Ford, 11 Haziran’da Sheffield’daki Royal Hallamshire Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.




KUDUZ BELİRTİLERİ HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Ford’un temaslarının ve tedavi sürecinde görevli sağlık çalışanlarının önlem amaçlı takip altına alındığını ve gerekirse kuduz aşısı uygulandığını bildirdi.


Ajans, insandan insana kuduz bulaşına dair belgelenmiş bir vaka olmadığını belirterek, halk sağlığı açısından bir risk bulunmadığını da vurguladı.


Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre kuduz vakalarının yüzde 99’u köpeklerden insanlara bulaşıyor. Belirtiler, temas sonrası birkaç gün içinde ya da aylar sonra ortaya çıkabiliyor.




#ingiltere
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