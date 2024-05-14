Filistin için burdayız

7 Ekim 2023, insanlık tarihi açısından önemli bir kırılma noktası… İsrail, aylardır dünyanın gördüğü en büyük katliamları hayata geçiriyor ve Gazze halkının temel hakları başta olmak üzere her türlü hakkı işgalci İsrail güçleri tarafından pervasızca yok ediliyor. Hastane, okul, kreş, cami ve ibadethane gibi savaşta dahi koruma altında olması gereken yerler bile bombalanırken insanlık, savaşın cephe gerisinde ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğuna acı bir şekilde şahitlik ediyor. Bu süreçte hak ile batılı ayırmak hiç olmadığı kadar önemli ve hiçbir dönemde olmadığı kadar meşakkatli hâle geliyor.

Tarih boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında yer alan Türkiye, Filistin konusundaki tavrını ilk günden bu yana açıkça ortaya koyuyor. İsrail işgali Filistin’i ve Filistinlileri tarihten silmeye çalışırken “Dünya 5’ten Büyüktür” şiarıyla hareket eden Türkiye daha adil bir dünyayı mümkün kılmak üzere samimiyetle tüm tarafları sonuç almaya çağırıyor.

İletişim Başkanlığı, hakikati her mecrada duyurma sorumluluğuyla geçtiğimiz günlerde bir kitap yayımladı. Kitabın adı, “Filistin Davamız”. Gazze’de aylardır süren insanlık dramının gözler önüne serildiği kitapta, yaşanan zulme son verilmesi amacıyla Türkiye’nin ortaya koyduğu çabalar kayıt altına alınıyor.

TAKDİM YAZISI ERDOĞAN’DAN

Kitabın takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınmış. Takdim yazısında yeryüzünde en büyük adaletsizliğe ve dramlara yıllardır şahitlik eden Filistin topraklarında bir kez daha kan, gözyaşı ve tarifsiz acıların yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye’nin diplomatik temasları her seviyede sürdürdüğüne ve Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için gösterdiği gayretlere dikkat çekiyor.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNİN PERDE ARKASI

İsrail, aylardır uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına alarak Gazze’ye yönelik planlı ve sistematik cinayetlerinin şiddetini artırıyor. Kitapta, Filistin’in geleceğini yok etmeye çalışan bu zalimane anlayışın arka planı derinlemesine ele alınıyor. Filistin’in haklı davasını ortaya koymak amacıyla, 7 Ekim’de başlayan saldırılar öncesinden, meselenin tarihsel arka planı kronolojik olarak okuyucuya aktarılıyor.

ÜÇ DİLDE HAZIRLANDI

Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan “Filistin Davamız” kitabı, “İsrail-Filistin Meselesinin Tarihsel Arka Planı”, “İsrail’in Filistinlilere Yönelik 7 Ekim 2023 Tarihinde Başlayan Soykırım Girişimi”, “İsrail’in Saldırılarında Hayatlarını Kaybeden Siviller”, “Filistinli ve İsrailli Yetkililerin Açıklamaları”, “Uluslararası Toplumun İsrail-Filistin Meselesine Yaklaşımı”, “İsrail Barbarlığının Ulusal ve Uluslararası Medya Yansımaları”, “Türkiye’nin Filistin Davasına Desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Girişimleri” başlıklı 7 bölümden oluşuyor.

HAKİKATİ İDRAK ETMEK ŞART

Kitabın ilk bölümünde geçmişten bugüne İsrail-Filistin meselesi irdelenirken, ikinci bölümünde 7 Ekim 2023’te başlayan ve Gazze’de her geçen gün daha da şiddetlenen insanlık dramı ve İsrail zulmü kronolojik anlatımla gözler önüne seriliyor. İsrail bombardımanında çocuklar, kadınlar, sağlık çalışanları, basın mensupları, Birlemiş Milletler görevlileri ve din görevlileri başta olmak üzere hayatını kaybeden birçok sivile ilişkin sayısal verilerin ortaya konduğu üçüncü bölümün akabinde Filistinli ve İsrailli yetkililerin açıklamaları yer alıyor. İsrail’in saldırıları sebebiyle ortaya çıkan ve ulusal sınırları aşan güvenlik tehdidinin bertaraf edilmesi ve bölgede yaşanan insanlık dramının durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlerin söylemlerinin ele alındığı kitapta aynı zamanda İsrail-Filistin meselesine yönelik ulusal ve uluslararası medya yansımaları geniş yer buluyor. Kitabın son bölümünde İsrail-Filistin meselesine acil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için Türkiye’nin barış diplomasisi eksenindeki çabalarına ve Filistin davası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış girişimlerine yer veriliyor. İsrail-Filistin meselesini tüm boyutlarıyla ele alan kitabın dijital versiyonuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.







