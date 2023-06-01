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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?" sorusuna yanıt şöyle:
- "Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir(Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21).Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir(İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203).Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir(Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).
- Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur(Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164)."
Kurban Bayramı ne zaman?
2023 Kurban Bayramı arifesi ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ülkemizde hafta sonu tatilinin de dahil edilmesi halinde Kurban Bayramı tatili, 24 Haziran Cumartesi günü başlayıp 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Böylece 9 günlük tatil ilan edilmiş olacak. Ancak eğer hafta sonu tatili bayram tatili ile birleştirilmezse, Kurban Bayramı tatili 27 Haziran Salı günü öğleden sonra (arife günleri yarım gün tatil olduğundan dolayı) başlayacak olan tatil 3 Temmuz Pazartesi günü bitecek. Bu durumda bayram tatili 5,5 gün olacak.
Kurban Bayramı tatiline hafta sonunun da dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yetkili makamlarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.