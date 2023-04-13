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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'aile kutsalımız' vurgusu: Yavru muhalefet LGBT'ye hiçbir şey söyleyemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Her gün yeni bir kavgaya tutuşan Yedili Masa'nın PKK'sından FETÖ'süne bütün terör örgütlerine gülücükler dağıttığını belirten Erdoğan, Yedili Masa'nın sapkın ve sapık akımlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen bir ittifak olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Biz bu sapkınlarla mücadele ediyoruz. Aile bizim için kutsal, ona laf ettirmeyiz. Şu anda ana muhalefetin yanındaki yavru muhalefet bunlar LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Hiçbir şey söyleyemez. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Bay bay Kemal olandan ne beklersiniz?" şeklinde konuştu.

18:49 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni asrına girmek üzere olduğumuz bu yılda Türkiye'nin tarihi bir seçim yaşayacağını belirten Erdoğan, "Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek beş senesini değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizlerde takip ediyorsunuz. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi mevtalara sandıkları mezar edelim." ifadelerini kullandı

Yavru muhalefet LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu

Yedili Masa ortaklarının her gün yeni bir kavgaya tutuştuğunu söyleyen Erdoğan, Yedili Masa'nın "PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan. Kandil'den kimi gün aferin alan kimi gün zılgıt yiyen. Sapık ve sapkın akımlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen." bir ittifak olduğunu belirtti.

Bizim LGBT ile işimiz yok diyen Erdoğan, "
Biz bu sapkınlarla mücadele ediyoruz. Aile bizim için kutsal, ona laf ettirmeyiz. Şu anda ana muhalefetin yanındaki yavru muhalefet bunlar LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Hiçbir şey söyleyemez.
Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.
Arkadaşı Bay bay Kemal olandan ne beklersiniz?
Tek bir eserleri yok. Cumhur İttifakı'nın duruşu bu, dimdik ayaktayız. Bunların yıkmaktan, durdurmaktan başka hiçbir vaatleri yok." şeklinde konuştu.


#LGBT
#Aile Kurumu
#Recep Tayyip Erdoğan
#FETÖ
#PKK
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
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