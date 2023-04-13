Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'aile kutsalımız' vurgusu: Yavru muhalefet LGBT'ye hiçbir şey söyleyemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni asrına girmek üzere olduğumuz bu yılda Türkiye'nin tarihi bir seçim yaşayacağını belirten Erdoğan, "Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek beş senesini değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizlerde takip ediyorsunuz. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi mevtalara sandıkları mezar edelim." ifadelerini kullandı
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Yedili Masa ortaklarının her gün yeni bir kavgaya tutuştuğunu söyleyen Erdoğan, Yedili Masa'nın "PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan. Kandil'den kimi gün aferin alan kimi gün zılgıt yiyen. Sapık ve sapkın akımlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen." bir ittifak olduğunu belirtti.