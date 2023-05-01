FETÖ ve PKK, bay bay Kemal’e destek veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Büyük Ankara Mitingi”nde on binlerce vatandaşla buluştu. Alandaki muhteşem katılımın, önceki gün İzmir’de, İstanbul Teknofest’te de olduğunu söyleyen Erdoğan, “Yüz binler geliyor, sandığa yürüyor yüz binler, 14 Mayıs’ın müjdesini veriyor” dedi.

Dev miting

Miting, 637 bin metrekare büyüklüğündeki Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlendi. 28 Ekim 2021’de hizmete açılan Millet Bahçesi, en büyük organizasyona ev sahipliği yapmış oldu. Mitingin hazırlığında 850 kişi görev aldı. Soğuk havaya rağmen miting alanı saatler öncesinden doldu. Erdoğan yaklaşık 1 saat platformda kaldı. Pankartlarda ‘Türkiye Yüzyılı’ vurgusu öne çıkarken, meydanı “Reis iftiharla sunar; İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA devamı pek yakında” pankartları süsledi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun ‘Duyanlara Duymayanlara’ adlı şarkısı da Erdoğan için uyarlanarak, mitinge gelen vatandaşlara dinletildi. Mitingi çok sayıda medya kuruluşu takip etti.

DEAŞ lideri öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi’nin, önceki gün MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu: “MİT, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs MİT’in dün Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.”

TAZMİNAT ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Erdoğan şöyle devam etti: (Almanya’daki ırkıçı eylemler) Tabii bunların biz takipçisi olacağız. Mahkemelerde takip edeceğiz, gerekirse uluslararası mahkemelere götürecek, tazminat almaya çalışacağız. Yurt dışında Kuran’ı Kerim’ e yönelik saldırılar attı. Bunları takip edeceğiz. Diyanet işleri Başkanlığı bir dayanışma topluluğu oluşturdu.

DİMDİK AYAKTA DURDU

Ankara’nın milletin demokrasi, hak, özgürlük, kalkınma yolunda verdiği mücadelenin her safhasında, safını milli iradeden yana belirlediğini vurgulayan Erdoğan, “Bunun için Ankara ne vesayete ne darbeye ne teröre teslim oldu. 15 Temmuz gecesini hatırlayın, şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar, helikopter gezerken, şehrin sokaklarını namlularından ateş püsküren tanklar ezerken, Ankara dimdik ayakta durdu” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ 9’LU MASA OLDU

Erdoğan, Gölbaşı’ndaki Özel Harekat’tan Meclis kavşağına, Emniyet binasından Külliye’ye kadar Ankara’nın her yerinin özgürlüğü ve geleceği için direndiğini anımsatarak, şöyle devam etti: “Şimdi bu FETÖ, bu alçağın avenesi kimlerle beraber? Bay bay Kemal ile beraber. Bunların yanında başka kimler var? İP var, malum o yavrucuklar var, beraber. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP’yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi, 2 tane de belediye başkanı aldılar yanlarına, Ankara, İstanbul. Önce 6’lı masaydı, sonra 7’li oldu, şimdi 9’lu masa oldu. Bay bay Kemal, o da yetmeyecek size.”

BİZİM YANIMIZDA CUMHUR VAR

“Sen onlarla beraber yürü, bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar. Hüseyingazi Tepesi’nin, Elmadağ’ın arkasından güneşin ilk ışıkları şehri aydınlatırken, milletimiz de şehitleri ve gazilerinin omuzlarında istiklal meşalesini yükseltmişti. Daha öncesinde Ankara, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen kanlı saldırılarla sindirilmek istenmişti. Güvenpark’ta, Anafartalar’da, Merasim Sokak’ta gerçekleştirilen alçak saldırıların amacı, bu şehrin azmini ve direncini kırmaktı.”

KİRLİ OYUNLARI ANKARA BOZDU

“Ankara bu saldırılarda can verdi, bedel ödedi ama pes etmedi. Alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı Gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu da bozan yine Ankara oldu. Ankara şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var; FETÖ’nün katillerini cezaevinden çıkarıp aranıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var.”

14 Mayıs’ta siyasi mevta olacaklar

Gelirken bir billboardda, “Ankara daha iyi hizmete layık” yazılı olduğunu gördüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Dün baktım İzmir’de de bay bay Kemal billboarda onu yazmış, ‘İzmir’e iyi hizmete geliyoruz’ diyor. İstanbul aynı şeyi söylüyor. Dört yıldır İstanbul’da ne yaptınız? Ankara’da dört yıldır ne yaptınız? Aynı şekilde İzmir de bir yağmur görmesin. Çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Bunların üç tane tanımı var. Eğer CHP’yi tanımak istiyorsanız üç kelime yeter, çöp, çukur, çamur. Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdir biliyor musunuz, bay bay Kemal. Eğer yalan dersi almak istiyorsanız bay bay Kemal’in yazıhanesine müracaat edin, onu çok iyi bilir. Fakat 14 Mayıs’ta inşallah benim milletim bunları siyasi mevta yapacak. Sandıklara sahip çıkacağız ve her bir kardeşim sandığa muhakkak yanında en az 10 tane arkadaşını da alacak götürecek.”

300 milyar doların hesabını soracağız

Türkiye düşmanı kim varsa umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu’na bağladığına dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti: “Avucunuzu yalayacaksınız. Sormak lazım, bay bay Kemal, sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil’den. Arkadaşı, Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Şimdi bu FETÖ avanesi kimlerle beraber? Bay bay Kemal ile beraber. Türkiye düşmanı kim varsa umudunu bay bay Kemal’e bağlamış. Dünyanın dört bir yanındaki PKK’lılar, FETÖ’cüler envaiçeşit terör örgütü tüm güçleriyle 14 Mayıs’ta bay bay Kemal’e destek veriyor. Şimdi yanına birilerini aldı, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti. Bu rüşvettir. Ne diyor bay bay Kemal? ‘Londra’dan 300 milyar dolar getirecekmiş.’ İnanıyor musunuz? Nasıl olsa bunun ödemesi yok, söyle söyleyebildiğin kadar yalanı. Bu da bunu yapıyor. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs’ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?” ifadelerini kullandı.

Depremzedelere böyle seslendi: Aklımız gönlümüz sizinle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda depremzedelere seslendi. Asıl büyük felaketin, deprem bölgesinin unutulması halinde yaşanacağını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz. Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.”

RESUL EKREM ŞAHAN - UĞUR DUYAN











