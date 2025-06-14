Arkas Spor'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

Efeler Ligi’ni geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan Arkas Spor, kulüp yönetiminin aldığı karardan dolayı 2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele edip altyapı oyuncularıyla oynayacak. Bu sebeple birlikte yeni bir kadro planlaması yapan İzmir ekibi, 5 oyuncu ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.





Bu oyunculardan Alman pasör çaprazı Georg Grozer’i Polonya ekibi Warta Zawiercie, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin’i Halkbank, pasör çaprazı Can Koç’u Galatasaray, smaçör Burutay Subaşı’nı Fenerbahçe ve Eduardo Carisio’yu da Polonya ekibi Cuprum Stilon Gorzow transfer etti.



