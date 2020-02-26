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Galatasaray basketbol derbisini de kazandı

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-75 mağlup etti. Galatasaray, 9 sene sonra Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda mağlup etmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, basketbolda Fenerbahçe'yi deplasmanda 80-75 yendi.

Galatasaray, basketbolda Fenerbahçe'yi deplasmanda 80-75 yendi.

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 80-75’lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe iyi başladı ve Nando De Colo’nun basketleri ile skoru 15-4’e getirdi. Daha sonra Galatasaray, Yiğit Arslan ve Auguste ile sayılar bulsa da sarı-lacivertliler ilk periyodu 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta ribauntlardaki üstünlüğünü iyi kullanan Galatasaray, hücumda daha iyi bir basketbol oynadı. Sarı-kırmızılılar, Roberson’un üst üste basketleriyle maçta ilk defa öne geçti (22-29). Son bölümde Derrick Williams ile etkili olunca devreye 39-38 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında Jan Vesely ve Derrick Williams ile basketler bulun Fenerbahçe skoru 46-41 yaptı. Roberson’ın üst üste basketleri ile 10-0’lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray, öne geçti ve periyodu da 57-53 üstün tamamladı. Son periyoda baskılı başlayan Fenerbahçe, hücumda da başarılı atışlarıyla 10-0’lık seriye ulaşarak skoru 63-59 lehine çevirdi.

  • Çekişmeye sahne olan son bölümde Alex Poythress’ın basketleri ile öne geçen Galatasaray parkeden 80-75’lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan öne çıkan detaylar

  • Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 5. mağlubiyetini aldı. Müsabakanın en skoreri sarı-kırmızılılarda 17 sayı ile oynayan Zach Auguste olurken, sarı-lacivertlilerde ise Nando De Colo 15 sayı ile takımına katkı verdi.

Ali Koç soyunma odasına indi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi locasından takip etti. Başkan Koç mücadelenin son anlarını ayakta takip etti. Kaybedilen karşılaşmanın ardından oldukça üzüldüğü görülen tecrübeli yöneticinin soyunma odasına indiği öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki: "Yeter artık başkan"
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki: "Yeter artık başkan"

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 80-75’lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç’tan çözüm bulmasını istedi.Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.Fenerbahçeli taraftarlardan basketbolda alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası Ali Koç&#39;a tepki: &quot;Yeter artık başkan!&quot; pic.twitter.com/vdfKNJhUTN&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Şubat 2020

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