Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
TBL
2024-2025 Asım Pars Sezonu

2024-2025 Asım Pars Sezonu

16:4614/10/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Asım Pars, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
Asım Pars, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi’nin 2024-2025 sezonuna hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars’ın adının verildiğini açıkladı.

TBF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adını verdiğini duyurdu.


Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars’ın adı verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ’2024-2025 Asım Pars Sezonu’ olarak oynatılmasına karar verdi. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.






#Türkiye Basketbol Federasyonu
#Asım Pars
#Basketbol Süper Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş görmezlik raporu nedir ve nasıl alınır? Rapor parası ne kadar?