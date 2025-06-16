Golf tutkunları Turkcell Platinum Golf Challenge’ta mücadele etti

Turkcell’in desteğiyle Turkcell Platinum Golf Challenge 2025, yerli ve yabancı toplam 300’e yakın sporcunun katılımı ile 13-15 Haziran tarihlerinde Kemer Golf Kulübü’nde düzenlendi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ev sahipliğinde 5’incisi düzenlenen turnuvada, iş dünyasından Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Erdem Kıramer’in yanı sıra cemiyet hayatından Serra Tokar, Hamit Altıntop, Merve Müftüoğlu gibi golf dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, 15 Haziran akşamı sona erdi. Şampiyonluk kupasını erkekler Turkcell Gross ve A kategorisinde Selim Gülmen, kadınlar Turkcell Gross ve A kategorisinde Merve Müftüoğlu kaldırdı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Bu güzel yaz gününde, doğayla iç içe, rekabetin centilmenlikle buluştuğu bir atmosferde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sporu, toplumsal gelişimin ve sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birleştirici gücüne inandığımız sporun, kurulduğumuz günden bu yana ülkemizdeki en büyük destekçilerinden biriyiz. Birçok branşta sporcularımızın yanında oluyoruz. Çok farklı spor organizasyonlarına sponsorluk desteği sağlıyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Golf Challenge’ın Babalar Gününe denk gelmesi ise etkinliği çok daha anlamlı kılıyor. Bu vesileyle, pek çok başarılı sporcu evlat yetiştiren babalar başta olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü yürekten kutluyorum."