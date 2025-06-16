Golf tutkunları Turkcell Platinum Golf Challenge’ta mücadele etti

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge 2025, sporseverlerin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini Kemer Golf Kulübü’nde bir araya getirdi.
Turkcell’in desteğiyle Turkcell Platinum Golf Challenge 2025, yerli ve yabancı toplam 300’e yakın sporcunun katılımı ile 13-15 Haziran tarihlerinde Kemer Golf Kulübü’nde düzenlendi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ev sahipliğinde 5’incisi düzenlenen turnuvada, iş dünyasından Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Erdem Kıramer’in yanı sıra cemiyet hayatından Serra Tokar, Hamit Altıntop, Merve Müftüoğlu gibi golf dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, 15 Haziran akşamı sona erdi. Şampiyonluk kupasını erkekler Turkcell Gross ve A kategorisinde Selim Gülmen, kadınlar Turkcell Gross ve A kategorisinde Merve Müftüoğlu kaldırdı.
Ödül töreninde bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Bu güzel yaz gününde, doğayla iç içe, rekabetin centilmenlikle buluştuğu bir atmosferde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sporu, toplumsal gelişimin ve sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birleştirici gücüne inandığımız sporun, kurulduğumuz günden bu yana ülkemizdeki en büyük destekçilerinden biriyiz. Birçok branşta sporcularımızın yanında oluyoruz. Çok farklı spor organizasyonlarına sponsorluk desteği sağlıyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Golf Challenge’ın Babalar Gününe denk gelmesi ise etkinliği çok daha anlamlı kılıyor. Bu vesileyle, pek çok başarılı sporcu evlat yetiştiren babalar başta olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü yürekten kutluyorum."
Turnuva, ünlü simalar arasında tatlı bir rekabete sahne oldu. Şampiyon olan golf tutkunları 15 Haziran akşamında düzenlenen tören ile ödüllerini aldı. 13 farklı kategoride gerçekleşen turnuvada kazananlar şu şekilde:
Turkcell Gross Erkekler
Selim Gülmen
Longest Drive Erkekler
Cengiz Karaduman
Nearest to the Pin Erkekler
Murat Kader
Erkekler A Kategori
Selim Gülmen
Murat Ögel
Turgay Akbal
Erkekler B Kategori
Zafer Türkoğlu
Muhittin Erdem Bekler
Mehmet Mete Boybeyi
Erkekler C Kategori
Fatih Azaklı
Zafer Demirtaş
Ali Suat Yalçınkaya
Turkcell Gross Kadınlar
Merve Müftüoğlu
Longest Drive Kadınlar
Joelle Benjenk
Nearest to the Pin Kadınlar
Canan Erem
Kadınlar A Kategori
Merve Müftüoğlu
Nükhet Sebükcebe
Tülay Turhan
Kadınlar B Kategori
Jeong Su Kim
Mesude Emel Evliyazade
Yulia Zülfikari
Minik Erkekler
Yusuf Kaan Damçayırı
Emir Bahadır
Sinan Kalelioğlu
Minik Kızlar
Ayşe Mina Gündoğar
Defne Güney
Nil Mira Tavas
Junior Erkekler
Aslan Kaan Bulut
Tunç Aslan
Ali Emir Uyar
Junior Kızlar
Maya Baral
Defne Satar