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Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Surez Gebze Belediyespor’da

Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Surez Gebze Belediyespor’da

11:2226/05/2025, Pazartesi
IHA
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Smaç yüksekliği 363 santimetre olan Gutiérrez’in, blok yüksekliği 355 santimetre.
Smaç yüksekliği 363 santimetre olan Gutiérrez’in, blok yüksekliği 355 santimetre.

Bu sezon SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Surez’i kadrosuna kattı.

Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’nde oynamaya hak kazanan Gebze Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Surez’i kadrosuna kattı. Miguel Gutiérrez Surez’i tüm oyuncular içinde 558 atak yüzde 87’lik bir oran yakalayarak en skorer oyuncu oldu. Gutiérrez, 30 blok yaptı 55 servis sayısı var. Ligde en iyi atak yapan ve en çok sayı alan (643 sayı) Surez, Türkiye’ye İtalya’nın Tinet Prata di Pordenone takımından transfer olmuştu. Miguel Gutiérrez Surez, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyesporda forma giyecek.


Miguel Gutiérrez Surez kimdir?


1997 yılında doğan oyuncu Kübalı pasör çaprazı 2 metre boyunda 96 kilo. Smaç yüksekliği 363 santimetre olan Gutiérrez’in, blok yüksekliği 355 santimetredir. Oyuncu voleybol yolculuğuna ülkesinin Tigres de Villa Clara takımında başlamış, daha sonra kariyerine İtalya’nın Bunge Ravenna, Arjantin’in Gigantes del Sur, Suudi Arabistan’ın Al Khowildiah takımlarında devam etmiştir. İtalya’nın Tinet Prata di Pordenone takımından Altekma’ya transfer olan başarılı oyuncu, son 2 sezon İzmir ekibinde yer almıştır.

#Miguel Gutiérrez Surez
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