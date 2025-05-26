Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Surez Gebze Belediyespor’da

Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’nde oynamaya hak kazanan Gebze Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Surez’i kadrosuna kattı. Miguel Gutiérrez Surez’i tüm oyuncular içinde 558 atak yüzde 87’lik bir oran yakalayarak en skorer oyuncu oldu. Gutiérrez, 30 blok yaptı 55 servis sayısı var. Ligde en iyi atak yapan ve en çok sayı alan (643 sayı) Surez, Türkiye’ye İtalya’nın Tinet Prata di Pordenone takımından transfer olmuştu. Miguel Gutiérrez Surez, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyesporda forma giyecek.