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MotoGP Aragon Grand Prix'sinde kazanan belli oldu

MotoGP Aragon Grand Prix'sinde kazanan belli oldu

16:458/06/2025, Pazar
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İspanyol pilot Marc Marquez
İspanyol pilot Marc Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Aragon Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.


Marc Marquez, pole pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisini 41 dakika 11.195 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek sezonun 4. zaferine ulaştı.


BK8 Gresini takımından İspanyol Alex Marquez, liderin 1.107 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise Marc Marquez'in 2.029 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.


Sezonun 9. yarışı İtalya Grand Prix'si, 22 Haziran'da düzenlenecek.


Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 233 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 201

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 140

4. Franco Morbidelli (İtalya): 115

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 99




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