Spor Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi
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Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi

Real Madrid, başantrenörü Pablo Laso'nun sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso

Real Madrid, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso’nun kalp krizi geçirdiği duyurdu.

İspanyol ekibi Real Madrid’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Başantrenörü Pablo Laso’nun bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

  • Ayrıca 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
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