Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi

Real Madrid, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso’nun kalp krizi geçirdiği duyurdu.
İspanyol ekibi Real Madrid’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Başantrenörü Pablo Laso’nun bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.
- Ayrıca 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
Real Madrid, başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı. https://t.co/EDTucJU7CB
Real Madrid, başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı. https://t.co/EDTucJU7CB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 5, 2022