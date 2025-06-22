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UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi

21:5422/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
DHA
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UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi
UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde 24 ülkeden 71 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İsveçli Edvin Lindh erkekler kategorisinde, Ukraynalı Mariia Sukhopalova ise kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki organizasyona 24 farklı ülkeden 71 sporcu katıldı. Dağ maratonu parkurunda; erkekler kategorisinde İsveçli Edvin Lindh 1'inci, Avusturyalı Theo Hauser 2'nci, Brezilyalı Luiz Henrique Cocuzzi 3'üncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Ukraynalı Mariia Sukhopalova 1'nci, Fransız İsaure Medde 2'nci, bir diğer Ukraynalı Maria Sherstiuk 3'üncülük sıralamasında yer aldı.


Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya ile Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Altın madalyanın sahipleri Edvin Lindh ve Mariia Sukhopalova bisiklet dünyasının en prestijli simgesi olan Gökkuşağı Mayosu'nu giyme hakkını elde etti.

#UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası
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