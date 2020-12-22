Teknoloji Samsung ve OPPO Türkiyede fabrika kuruyor
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Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor

Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek ve Avrupa'ya ihraç etmek için İstanbul ve Kocaeli'nde fabrika kuruyor. Toplamda 50 milyon dolarlık bu yatırımla birlikte üretimlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung
Samsung

Güney KoreliSamsung ve Çinli OPPO, Türkiye'de üretim için fabrika kurma hazırlığında. Bu noktada Samsung'un ek bir şirketle temas kurduğu ve üretimi doğrudan bu şekilde gerçekleştireceği belirtilirken, OPPO ise tüm üretim sürecini doğrudan Türkiye'ye kuracağı özel bir tesiste gerçekleştirmeye odaklanıyor.

Tesisler nereye kurulacak?

Hem Samsung hem de OPPO'nun Türkiye'deki üretim kararı aslında birçok açıdan büyük önem taşıyor. Üstelik yalnızca montaj değil doğrudan üretimin ülkemizde gerçekleştirilecek olması altı çizilmesi gereken hususlardan biri.

İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak olan tesislerle üretimin kısa süre içinde başlanması bekleniyor. Hatta gelecek ay itibariyle ilk üretimlerin gerçekleşmesi de söz konusu olabilir. Asıl hedef, Türkiye'de üretilen Samsung ya da OPPO akıllı telefonları Avrupa'ya ihraç edilmesi.

Samsung ve OPPO'nun ülkemizde üreteceği akıllı telefonları Avrupa'ya ihraç edeceği biliniyor.

Toplamda 50 milyon dolarlık yatırım

Şu anda teşvik belgesinin alındığı ve toplamda 50 milyon dolarlık yatırımla kurulacak fabrikanın stratejik bir öneme sahip olacağı da ortada.

Geçtiğimiz dönemlerde akıllı telefon üretimlerine ilişkin teşvik düzenlenmesi de Resmî Gazete'de yayınlanmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte cep telefon üretiminde kullanılan bileşenlerin teşvik belgeli yatırımlarının 31 Aralık 2021'e kadar gümrük vergilerinin ödenmesiyle mümkün kılıyor. Bu da aslında ithalatın önünün açıldığı anlamına geliyor.

Türkiye'de üretim istihdam ve yeni kollarının ortaya çıkması anlamına geliyor. Zaman içinde konuyla alakalı detaylar netleşecektir.

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