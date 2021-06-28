Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında idrak edilecek. Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? sorularının cevabını merak etmeye başladı. Peki vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? İşte Diyanetin cevabı...

Haber Merkezi 28 Haziran 2021, 11:50 Son Güncelleme: 28 Haziran 2021, 11:58 Yeni Şafak