Dünya ABDde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi Su tasarrufunu artırma çağrısı
AMERİKA

ABD'de kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Su tasarrufunu artırma çağrısı

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti. Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

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Haber Merkezi AA
ABDde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Su tasarrufunu artırma çağrısı
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ABD’de California Valisi Gavin Newsom, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

'Arabaları akan suyla yıkamayın'

  • Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

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Kuraklığın bitmesi için yüzde 140 yağış gerekiyor

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

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